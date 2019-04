später lesen Fachmann hält Gesetzentwurf zu Kitas für ausbaufähig Teilen

Der Entwurf für das neue Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz hat nach Einschätzung eines Bildungsexperten von der Hochschule Koblenz noch einige Schwächen. „Das ist ein guter Start, aber der ist durchaus ausbaufähig“, sagte Prof. Armin Schneider am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa