Corona : Fällt nun auch bald die Maskenpflicht in Arztpraxen?

Ende bald in allen Bereichen die Maskenpflicht? Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Trier Wenn ab 2. Februar die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen endet, dann sollte auch in Arztpraxen diese Pflicht auslaufen – das fordern Kassenärzte. Ärztevertreter in der Region sehen das kritisch.

Fällt bald auch die Maskenpflicht im Gesundheitswesen? Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) plädiert dafür, auch in Arztpraxen darauf zu verzichten, Masken verpflichtend zu tragen. Die Entscheidung darüber, ob Mitarbeiter und Patienten Masken tragen müssen, soll den einzelnen Praxen überlassen werden, heißt es in einer Stellungnahme der KBV. Darin wird auf „die im Vergleich zu 2021 geringere Krankheitslast, aufgrund von Impfungen und erfolgten COVID-19-Infektionen“ verwiesen. Und: „Zum anderen werden nicht in allen Praxen Hochrisikopatienten behandelt bzw. ist das Infektionsrisiko nicht gleich hoch, sodass eine differenzierte und individuelle Regelung zwingend notwendig ist.“ Die Ausgangslage bei einem Augenarzt oder beim Psychotherapeuten sei eine andere, als zum Beispiel in einer Infektionssprechstunde beim HNO-Arzt oder Hausarzt. Die KBV schlägt daher vor, die im Infektionsschutzgesetz des Bundes vorgeschriebene Maskenpflicht in Arztpraxen zusammen mit dem Auslaufen der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen am 2. Februar zu beenden. Dass im Nah- und Fernverkehr von da an keine Masken mehr getragen werden müssen, hält die KBV „besonders vor dem Hintergrund der guten Immunitätslage der Bevölkerung“ für vertretbar.

Krankenhausgesellschaft hält 1. März für sinnvoll

Auch die noch bis April festgeschriebene gesetzliche Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sollte aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft nun ebenfalls vorzeitig fallen. „Konsequent wäre es, am 1. März kostenlose Tests, Testpflicht und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen gemeinsam zu beenden“, sagte Vorstandschef Gerald Gaß unserer Redaktion. „Wir haben die Pandemie fast überstanden.“ Er nannte es „absolut richtig“, dass in einem ersten Schritt die Maskenpflicht in Zügen oder dem ÖPNV aufgehoben und dort auf Eigenverantwortung gesetzt werde.

Ärztevertreter skeptisch

Der Vorsitzende der Bezirksärztekammer, Walter Gradel, ist jedoch skeptisch, was ein Ende der Maskenpflicht in Arztpraxen angeht. „Bei Untersuchungssituationen, aber auch im Wartezimmer besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko“, sagte Gradel auf Anfrage unserer Redaktion. Und weiter: „Hier können wir unsere auch älteren Patientinnen und Patienten, aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer einfachen und gut zumutbaren Maßnahmen schützen, nicht nur vor Corona, sondern wie wir auch gesehen haben, vor anderen Infektionskrankheiten“, so Gradel. In Praxen gilt genau wie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen für Besucher und Patienten eine FFP2-Maskenpflicht. Mitarbeiter können auch eine medizinische Maske tragen.

Allerdings könnte die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und auch im Gesundheitswesen im Februar fallen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz bereits am 2. Februar und damit zwei Monate früher als vorgesehen beenden. Das geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums für eine Verordnung hervor. Begründet wird der Schritt „mit der stetigen Abnahme der Häufigkeit und Schwere von Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Coronavirus“ und den „allgemein günstigen Prognosen hinsichtlich des mittel- und langfristigen Infektionsgeschehens“. Daher seien „aktuell bundesweit keine allgemeinen Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes zur Minimierung tätigkeitsbedingter Infektionsrisiken mehr erforderlich“. Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung werde aufgehoben.

Diese war Anfang Oktober 2022 aktualisiert und bis einschließlich 7. April dieses Jahres befristet worden. Demnach müssen Arbeitgeber bisher im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice- und Testangebote für die Beschäftigten prüfen. Pflichten für Unternehmen zum Angebot von Tests und Heimarbeit waren bereits im März vergangenen Jahres ausgelaufen.