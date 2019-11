Fahranfänger fährt mitten durch Kreisverkehr: Unfall

Ein leuchtendes Blaulicht ist auf dem Dach eines Funkstreifenwagens zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv.

Lahnstein Ein junger Fahranfänger hat mit seinem Auto in einem Kreisverkehr in Koblenz offenbar die Orientierung verloren und ist mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Er sei nicht im Bogen um die Mittelinsel herumgefahren, sondern mitten durch das Zentrum des Kreisverkehrs, teilte die Polizei in Lahnstein am Donnerstagabend mit.

