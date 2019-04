später lesen Fahranfänger prallt am 18. Geburtstag gegen Lkw Teilen

Twittern

Teilen



Eine Ausfahrt am 18. Geburtstag hat für einen Fahranfänger in der Eifel ein schlimmes Ende genommen. Der junge Mann geriet nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf der Bundesstraße 410 bei Gerolstein in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. dpa