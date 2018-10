später lesen Fahranfänger verliert Kontrolle: Passant leicht verletzt FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Weil ein 18-jähriger Fahranfänger seine Freunde beeindrucken wollte, hat er in Straußfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Passanten leicht verletzt. Der Mann sei am Mittwoch im Landkreis Sömmerda an einer Ampel mit quietschenden Reifen losgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. dpa