Fahranfängerin bei Unfall auf nasser Straße schwer verletzt

Greimerath Eine Fahranfängerin ist in der Eifel bei nasser Straße mit ihrem Auto in den Graben geschleudert und schwer verletzt worden. Zwischen Greimerath und Neuerburg hatte die 21-Jährige am Freitagabend die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte.

