Fahrer flüchtet nach Autobahnunfall zu Fuß

Sankt Ingbert Zu Fuß hat sich ein Fahrer auf der Autobahn 6 nach einem Auffahrunfall davon gemacht. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, war die Person kurz vor der Anschlussstelle Sankt Ingbert-West (Saarpfalz-Kreis) in Richtung Saarbrücken zweimal ungebremst auf den Vorderwagen aufgefahren.

Anschließend hatte er sein beschädigtes Auto auf den Standstreifen gestellt. Zu Fuß ergriff er sodann die Flucht in den Wald. Verletzt wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag niemand, an den Wagen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.