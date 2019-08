Fahrer rammt Wagen, parkt ein und geht

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Schweigen-Rechtenbach Ein 78-Jähriger hat in der Pfalz einen Unfall gebaut, in der Nähe geparkt und ist danach erst mal verschwunden. Der Rentner fuhr in Schweigen-Rechtenbach (Kreis Südliche Weinstraße) zu schnell auf einen Parkplatz und verwechselte dann das Bremspedal mit der Kupplung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

