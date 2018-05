später lesen Fahrer verliert Kontrolle: Spur der Verwüstung Teilen

Twittern

Teilen



Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat auf der Autobahn 60 bei Mainz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der junge Mann war am Freitagabend aus zunächst unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und rechts gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Autobahnpolizei Heidesheim am Samstag berichtete. In der Folge schleuderte sein Auto noch mehrfach gegen die Leitplanken an beiden Fahrbahnrändern sowie gegen ein anderes Auto, das dadurch ebenfalls ins Schleudern kam. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Autoteile beschädigt. dpa