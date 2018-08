später lesen Fahrer weicht Igel auf Landstraße aus und baut Unfall FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Weil er einen Igel nicht überfahren wollte, ist ein 18-Jähriger in der Pfalz mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Der junge Mann war in der Nacht auf Donnerstag zusammen mit vier Freunden in der Nähe von Landau unterwegs, wie die Polizei mitteilte. dpa