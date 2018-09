später lesen Fahrerflucht nach Autounfall: Polizei sucht mit Hubschrauber FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) hat die Polizei mit einem Hubschrauber versucht, die Täter ausfindig zu machen. Zunächst sei ein Auto am Freitagabend mit einem Kastenwagen zusammengestoßen, worauf der Unfallverursacher mit seinem Auto davongefahren sei, teilte die Polizei in Mayen in der Nacht zum Samstag mit. dpa