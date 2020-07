Fahrerflucht nach Unfall mit einem Schwerverletzten

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Saarlouis Ein Fahrer oder eine Fahrerin hat in Saarlouis mit einem Auto einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bog der Wagen am Samstagabend nach ersten Erkenntnissen auf eine Bundesstraße ein, ohne die Vorfahrt der anderen Fahrzeuge zu beachten.

