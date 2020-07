Fahrerin flüchtet vor Hornisse: Wagen rollt Straße hinunter

Eine Hornisse (Vespa crabro) auf einem Stein in einem Garten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Annweiler Voller Panik ist eine Autofahrerin in der Südpfalz vor einer Hornisse aus ihrem Wagen geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Das Insekt sei durch das geöffnete Fenster in das Auto geflogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Weiterleiten Drucken Von dpa