Fahrerin mit 1,7 Promille direkt von Polizei kontrolliert

Wittlich Eine Autofahrerin ist mit einem Alkoholwert von 1,7 Promille in eine Polizeikontrolle geraten - und das direkt vor der Wache. Die 42-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) angehalten worden, teilte die Polizei am Morgen mit.

