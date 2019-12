Fahrerin stürzt mit Auto in Fahrstuhlschacht in Dresden

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild.

Dresden Eine Frau ist in einem Parkhaus in Dresden mit ihrem Auto in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Die 33-Jährige sei am Sonntag aus unklaren Gründen durch die geschlossene Tür des Lastenaufzuges gefahren, teilte die Polizei mit.

