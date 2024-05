Verkehr Fahrfehler vermutlich Ursache für Schiffsunfall auf Mosel

Ein Fahrfehler des Schiffskapitäns soll der Grund dafür sein, dass am Dienstag ein Tankschiff auf der Mosel gegen die alte Brücke in Cochem geprallt ist. Der Unfall ereignete sich, als das Tankschiff an einem flussabwärts fahrenden Gütermotorschiff vorbeifuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittlungen würden aber noch andauern.