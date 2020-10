Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw in der Eifel getötet

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einem Unfallort. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wallersheim Auf einer Landstraße in der Eifel ist am Samstagabend ein 66-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen, zwei Kinder wurden verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß eine Autofahrerin auf freier Strecke zwischen Wallersheim und Hersdorf (Kreis Bitburg-Prüm) mit dem E-Bike-Fahrer zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Unklar war, ob die beiden in gleicher oder in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Die beiden Kinder im Auto der 37-jährigen Fahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht, unter ihnen die zwölfjährige Tochter mit schweren Verletzungen.