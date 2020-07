Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Bus verletzt

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Landau Ein Fahrradfahrer ist in Landau mit einem Bus zusammengestoßen und hat sich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bog der 45-Jährige am Mittwochnachmittag von einer Seitengasse aus ab und achtete nicht auf den Verkehr.

