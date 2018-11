später lesen Fahrradfahrer stirbt bei Unfall FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Meckenheim in der Pfalz ums Leben gekommen. Als ein 40-jähriger Lkw-Fahrer an einer Kreuzung nach rechts auf eine vorfahrtsberechtigte Straße einbiegen wollte, stieß er mit dem Radfahrer zusammen, wie die Polizei mitteilte. dpa