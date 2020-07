Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Motorrad

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Morbach Ein Fahrradfahrer ist im Kreis Bernkastel-Wittlich nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad gestorben. Der 63-Jährige starb am Donnerstag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle in Morbach, wie die Polizei informierte.

