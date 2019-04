„Fahrradklimatest“: Radler in Rheinland-Pfalz unzufrieden

Ein Fahrradparkhaus, ein Fahrradbeauftragter und breite Radwege mit sichtbarer Trennung zum Autoverkehr - in Ingelheim leben laut einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) die zufriedensten Radler in Rheinland-Pfalz. dpa

Mit einer Bewertungsnote von 2,71 ist die Stadt aber im Vergleich zum landesweiten Schnitt ein Ausreißer nach oben, wie der Vorsitzende des Landesverbandes, Andreas Geers, am Donnerstag bei der Vorstellung der Landesergebnisse des „Fahrradklimatests 2018“ mitteilte.

„Wir halten Rheinland-Pfalz für ein Schlusslicht in Deutschland“, sagte Geers. Rheinland-pfälzische Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern wurden laut der Studie durchschnittlich mit 4,3 bewertet - im Vergleich der Bundesländer bedeutet das den letzten Platz. „Das Land und die Kommunen müssen deutlich mehr tun“, sagte Geers.

An der bundesweiten Umfrage zu Sicherheitsgefühl und Zufriedenheit hatten in Rheinland-Pfalz im vergangenen Herbst knapp 4900 Radfahrer teilgenommen. Besonders schlecht schnitten etwa Neustadt an der Weinstraße (4,33), Bad Kreuznach (4,37), Koblenz (4,59) und Neuwied (4,74) ab. In den nach Einwohnerzahl eingeteilten deutschlandweiten Ranglisten liegen diese Städte jeweils weit hinten.

Die Stadt habe bereits in den vergangenen Monaten Maßnahmen ergriffen oder werde in Kürze reagieren, teilte ein Sprecher der Stadt Neuwied mit. Das Radwegenetz solle weiter ausgebaut werden, Mittel dafür seien bereits im Haushalt eingestellt. Poller sollen verhindern, dass Autofahrer auf dem Radweg parken. „Wir nehmen die Platzierung im Radklimatest als Motivation, es besser hinzubekommen“, sagte der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD). In Bad Kreuznach habe es bereits Maßnahmen zur Verbesserung gegeben, teilte eine Sprecherin mit. 2020 solle dort etwa ein Fahrradparkhaus am Bahnhof eröffnet werden. Die Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) habe bereits Kontakt mit der Stadtplanerin in Karlsruhe aufgenommen, das als fahrradfreundlichste Großstadt bewertet wurde.

Laut ADFC bewerteten Radfahrer vor allem zu schmale und unebene Wege sowie zugeparkte Radwege negativ. Es werde zu wenig kontrolliert und auf Falschparker reagiert, sagte Geers. Insgesamt würden sich Radfahrer wenig sicher fühlen, viele Eltern würden ihre Kinder nicht alleine mit dem Rad fahren lassen. Positiv bewerteten Radfahrer etwa das Angebot öffentlicher Leihfahrräder und die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr.

Der ADFC fordert unter anderem mindestens 2,50 Meter breite Fahrradwege, die deutlich von der Fahrbahn für Autos abgetrennt sind. Den Verkehr für Radfahrer sicherer machen könne auch ein innerstädtisches Tempolimit von 30 Stundenkilometern, sagte Geers.

Unglücklich sei, dass sich Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht für das Konzept der Radschnellwege entschieden habe, die bei einer fast kreuzungsfreien Führung eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern und sicheres Überholen ermöglichen sollen, sagte Geers. Außerdem gebe es im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine Arbeitsgemeinschaft, in dem sich Kommunen bei der Fahrradpolitik austauschen.

Eine Gründung einer solchen kommunalen Arbeitsgemeinschaft soll nach dem Willen der rheinland-pfälzischen Grünen gefördert werden, wie der Landesvorsitzende Josef Winkler mitteilte. Außerdem solle etwa ein Radverkehrsbeauftragter auf Landesebene eingeführt oder E-Lastenräder für Kommunen gefördert werden.

Grundsätzlich sollten bei Planungen Verbände wie der ADFC miteinbezogen werden, sagte Geers. „Ich glaube, das könnte für die Kommunen ein Gewinn sein.“

Fahrradklimatest 2018 - Ergebnisse der Bundesländer im Detail