Aus unserem Archiv Radurlaub boomt – doch Trier lässt touristisches Potenzial links liegen

Trier · Ein radelnder Tourist kritisiert das Trierer Wegenetz. Die Stadt an der Mosel macht es Besuchern mit Rad schwer, die Stadt zu erkunden - so wie es der Volksfreund auch 2023 schon dargestellt hatte. Ein Beitrag aus unserem Archiv: Unser Bericht über die scharfe Kritik eines Touristen am Trierer Radwegenetz hat viele von euch aufgeregt. Hier ein Artikel aus unserem Archiv, der zeigt, welches Potenzial die älteste Stadt Deutschland da liegen lässt

14.09.2024 , 17:04 Uhr

Der beliebte Radfernweg Via Claudia Augusta endet an der berühmten Arena von Verona. An der Mosel können Fahrradtouristen nur davon träumen, vom Mosel-Radweg sicher zum Trierer Amphitheater geleitet zu werden. Foto: Christiane Wolff Foto: Christiane Wolff