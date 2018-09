später lesen Fahrschüler betrügt mit versteckter Kamera bei Prüfung Teilen

Twittern

Teilen



Statt fleißig zu lernen hat ein Fahrschüler mit einer im Gürtel versteckten Kamera bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung in Hachenburg im Westerwald betrogen. Der 21-Jährige übermittelte am Montag die Fragen an einen vorerst unbekannten Mittäter im Freien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa