Fahrzeugbau im Saarland gebremst: Tourismus weiter im Plus FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold

Die Umstellung bei Produktionsabläufen im Fahrzeugbau hat in diesem Jahr die Entwicklung der Konjunktur im Saarland gebremst. In einem vorläufigen Jahresrückblick wies das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag darauf hin, dass die reale, also preisbereinigte Steigerung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Halbjahr bei 0,7 Prozent lag, während es in Deutschland insgesamt 1,9 Prozent waren. dpa