Politik und Fake News Fake-News-Vorwürfe gegen rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Klöckner

Trier · Verbreitet die ehemalige CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner bewusst immer wieder die Unwahrheit? Das jedenfalls wird in einem Zeitungsbericht behauptet. Was ist dran? Was sagt die Politikerin?

19.10.2023, 07:29 Uhr

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner. Foto: dpa Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

690 Millionen Euro würden jährlich für Zahnarztbesuche von Asylbewerbern ausgegeben. Das behauptet die rheinland-pfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner am 29. September auf X (vormals Twitter) und berief sich dabei auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel. Dieser hatte in der Tat diese Zahl genannt, sie allerdings kurz nach der Veröffentlichung des Berichtes korrigiert: „In einer früheren Version des Artikels hieß es, es handele sich bei den 690 Millionen Euro um Zahnarztkosten. Tatsächlich sind die gesamten Arztkosten gemeint“, findet sich nun unter der Online-Version des Berichts.