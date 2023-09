Er bleibt im Amt Nach der Entscheidung im Fall Aiwanger: So reagiert der Fraktionschef der rheinland-pfälzischen Freien Wähler

Für viele war die Entscheidung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) überraschend: Trotz der Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält er an dem Wirtschaftsminister des Freistaates fest. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig, sagte Söder am Sonntag in München. Vor seiner Entscheidung habe er ein langes Gespräch mit Aiwanger geführt.