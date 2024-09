Schockierende Neuigkeiten Skandalpriester Edmund Dillinger: Mehr Missbrauchsopfer als bislang bekannt

Die Arbeit der beiden Chefermittler im Fall des Missbrauchspriesters Edmund Dillinger geht auch nach Vorstellung des Abschlussberichts weiter. Nach Aussage der pensionierten Trierer Top-Staatsanwälte Jürgen Brauer und Ingo Hromada gibt es inzwischen mindestens ein weiteres Opfer des im November 2022 im Alter von 87 Jahren verstorbenen Priesters und Bundesverdienstkreuzträgers. Der Mann wurde in den 60er-Jahren als Schüler in Bitburg von Dillinger unsittlich berührt. Der katholische Geistliche war ab Juli 1965 Kaplan in der Bitburger Pfarrei St. Peter. „Na, ist er dir auch an die Stange gegangen?“, sei der Junge anschließend von seinen Mitschülern gefragt worden, berichtete das Opfer jetzt den beiden ehemaligen Staatsanwälten.