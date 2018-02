später lesen Fallen und Gewehre: Nagetiere Nutrias häufiger getötet FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die eingeschleppte Nagetierart Nutria wird wegen ihrer Vorliebe für Feldfrüchte und das Tunnelbauen in Deichen in Rheinland-Pfalz immer häufiger erschossen. Die Jäger im Land töteten im Jagdjahr 2016/2017 schon 226 Tiere mit Fallen und Gewehren, während es im Jagdjahr davor 84 Nutrias waren. In den Zahlen ist auch Fallwild enthalten, also tot aufgefundene Tiere. Dabei gehörten die Nutria eigentlich gar nicht zum jagbaren Wild, betonte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. dpa