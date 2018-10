später lesen Unfall Fallschirmspringer in Rheinland-Pfalz tödlich verunglückt: Ursache noch unklar FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Die Ursache für den tödlichen Unfall eines Fallschirmspringers auf dem Gelände des Flugplatzes Ailertchen in Rheinland-Pfalz ist noch unklar. Der Schirm sei sichergestellt worden und werde untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Westerburg. dpa