später lesen Fallschirmspringer in Rheinland-Pfalz tödlich verunglückt Teilen

Twittern

Teilen



Ein 39 Jahre alter Fallschirmspringer aus Litauen ist am Freitagnachmittag auf dem Gelände des Flugplatzes Ailertchen in Rheinland-Pfalz tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei in Westerburg hatte sich der Hauptschirm zwar geöffnet. dpa