Falsche Handwerker betrügen 76-Jährige: Mehrere Hundert Euro

Sulzbach/Saar Vermeintliche Handwerker haben bei einem spontanen Haustürgeschäft eine ältere Frau in Sulzbach um mehrere Hundert Euro gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, boten die vier Männer der 76-Jährigen am Montag professionelle Arbeiten an der Dachrinne an.

Nach kurzer Zeit seien die Männer mit dem Geld verschwunden gewesen - „und die Dachrinne war in einem schlechteren Zustand als zuvor“, teilte die Polizei mit. Die Beamten warnten vor spontanen Handwerkerleistungen zum Schnäppchenpreis.