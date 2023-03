Urteil in St. Ingbert gefallen Wegen falscher Krebsdiagnosen: Siebeneinhalb Jahre Haft für Pathologen

Wegen falscher Diagnosen mit fatalen Folgen ist ein Pathologe aus St. Ingbert am Dienstag vom Landgericht Saarbrücken zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah den Vorwurf des Totschlags und in einem anderen Fall der fahrlässigen Körperverletzung als erwiesen an.

28.03.2023, 12:36 Uhr

Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Der bisher bestehende Haftbefehl wird aufrechterhalten.