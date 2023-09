Fake-Alarmierungen Falsche Notrufe bei Politikern: Übernehmen jetzt Koblenzer Terrorismusbekämpfer die Ermittlungen?

In Rheinland-Pfalz hat es innerhalb eines Monats 22 falsche Alarmierungen von Rettungskräften wegen angeblicher Gefahrenlagen gegeben. Der vorläufige Höhepunkt sei am Samstag mit 13 fingierten Notrufen erreicht worden, sagte der Mainzer Innenminister Michael Ebling (SPD) im Innenausschuss des Landtags. Wie der „Trierische Volksfreund“ am Montag berichtete, wurden am Wochenende mehrere rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Opfer von falschen Alarmierungen. Mitten in der Nacht tauchten vor den Privathäusern der Politiker plötzlich die wegen eines angeblichen Gasaustritts oder einer hilflosen Person alarmierten Rettungsdienste auf. Vor Ort stellte sich dann jeweils heraus, dass es die Notsituationen tatsächlich nicht gab. Die Notrufe gingen bei den Leitstellen jeweils über die App Nora ein, ein kostenloses Programm für Smartphones, das vor allem beeinträchtigen Menschen einen einfachen Zugang zu Notrufdiensten ermöglichen soll.