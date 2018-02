später lesen Falsche Polizisten kontrollieren Autofahrer Teilen

Falsche Polizisten haben ein Ehepaar bei Rennerod im Westerwald einer Verkehrskontrolle unterzogen. Drei Männer hätten das Paar am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 255 zwischen Rennerod und Rehe angehalten und sich als Zivilpolizisten ausgegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Die falschen Polizisten ließen sich Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste zeigen. Sie nutzten einen weißen Kleinwagen, in dem sich ein Schild mit der Leuchtschrift „Stopp Polizei“ befand. „Möglicherweise handelt es sich um einen dummen Scherz“, sagte ein Polizeisprecher, ein Schaden sei jedenfalls nicht entstanden. dpa