Falsche Polizisten wollten in Speyer Konten leerräumen

Falsche Polizeibeamte haben in Speyer versucht, die Bankkonten verschiedener Menschen abzuräumen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, rief am späten Freitagvormittag eine männliche Stimme dreimal mögliche Betrugsopfer an und gab sich als Polizist aus. dpa