Falsche Polizistin festgenommen: 17 Betrugsfälle

Ermittler aus Landau und aus Mannheim haben in enger Zusammenarbeit eine falsche Polizeibeamtin festgenommen, die in 17 Betrugsfälle verwickelt sein soll. Das teilte die Polizei in Landau (Rheinland-Pfalz) am Montag mit. dpa