Ein falscher Polizist hat in der Eifel eine Rollerfahrerin kontrolliert und von ihr ein Bußgeld gefordert. Die Frau habe jedoch seinen Ausweis verlangt und sei schließlich ungehindert weitergefahren, teilte die Polizei in Trier am Dienstag mit. dpa