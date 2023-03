Gesund wohnen : Die Region hat ein Schimmelproblem – Was Putin damit zu tun hat

Kleine Schimmelflecken kann man selbst entfernen, bei großen sollte eine Fachfirma ran. Foto: Andrea Warnecke/dpa Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Trier So viele Hilferufe wegen Schimmel in Wohnungen wie jetzt gab es in der Region Trier noch nie. Fachbetriebe, Hausverwalter und Energieberater erklären, wie das kommt und was man tun kann.