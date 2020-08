Falschfahrerin verursacht Unfall und fährt weiter

Weinsheim Eine Falschfahrerin hat auf der Bundesstraße 41 bei Weinsheim (Landkreis Bad Kreuznach) einen Unfall verursacht und ist weiter gefahren. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 25 Jahre alter Fahrer einen Frontalzusammenstoß nur verhindert, indem er mit seinem Auto nach rechts auswich.

Laut Polizei war die 50 Jahre alte Falschfahrerin am Sonntagmorgen an der Anschlussstelle Weinsheim falsch auf die Bundesstraße aufgefahren. In einer Linkskurve sei es zu dem Unfall gekommen. „Die 50-jährige Fahrerin bemerkte den Unfall laut eigenen Angaben im Rückspiegel, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle“, hieß es in der Mitteilung.