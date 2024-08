Kino-Jubiläum am Rhein „Familie is nich“ eröffnet Festival des deutschen Films

Mit dem Eröffnungsfilm „Familie is nich“ startet das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Mittwoch in sein 20. Jahr. Erwartet werden in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz dazu Regisseurin Nana Neul und Hauptdarstellerin Meret Becker sowie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).