Familiengerichte in Rheinland-Pfalz haben weniger neue Fälle

Die Zahl neuer Fälle an den Familiengerichten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das Justizministerium zählte 29 390 Neueingänge in Familiensachen, während es im Jahr zuvor noch 32 189 waren. Von Oliver von Riegen, dpa