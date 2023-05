Familiengeschichte Freitod statt Deportation? Wie ich herausfand, dass meine Ur-Oma jüdisch war - und warum kein Stolperstein an sie erinnert

Ernestine (Erna) Katharina Franziska Kerl, Mädchenname Weihsl, geboren 1891 in Eger (Böhmen). Meine Urgroßmutter. Zwei Monate, nachdem ihr Mann Hugo seinen letzten Atemzug getan hatte, wollte auch sie nicht mehr leben. In ihrer Sterbeurkunde ist dokumentiert, dass sie am 21. November 1939 im Allgemeinen Krankenhaus in Wien um 23.15 Uhr verschied. Todesursache: Leuchtgasvergiftung. Selbstmord.