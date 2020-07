Familienministerin Spiegel kocht gern: Kuchen ungenießbar

Mainz/Koblenz Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) kocht leidenschaftlich gern. „Immer, wenn ich Zuhause bin oder wir im Urlaub sind, bereite ich alle Mahlzeiten zu“, sagte die Mutter von vier Kindern der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Für die Familie koche ich am liebsten vegetarische Pasta und ansonsten je nach Jahreszeit: wenn es warm ist eher Gemüse in allen Variationen und Salate und in der kalten Jahreszeit unterschiedlichste Suppen und Aufläufe“, berichtete die 39-Jährige. Sie sollte am Abend in der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz Taboulé zubereiten - in einer Videokonferenz - und sich online Fragen der Zuschauer stellen.