Familienministerin Spiegel zum vierten Mal Mutter geworden

Die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel hat eine Tochter zur Welt gebracht. Mutter und Baby seien wohlauf, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Das vierte Kind der Grünen-Politikerin war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und wog 2040 Gramm. Die Ministerin und ihr Mann haben nun drei Töchter und einen Sohn. dpa

„Wir sind sehr glücklich, unser viertes Kind in unserer Familie willkommen zu heißen“, erklärte Spiegel in einer Pressemitteilung. „Wir alle freuen uns nun auf diese gemeinsame erste Zeit mit der nun sechsköpfigen Familie und danken dem Team im Kreißsaal, insbesondere den Hebammen ganz herzlich für die wunderbare Unterstützung während der Geburt.“

Die Ministerin hat Mitte März ihre Arbeit in der Landesregierung für die Geburt unterbrochen. Mitte Juli will sie wieder in das Ministerium zurückkehren. In der Zwischenzeit wird sie von Staatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) vertreten. Es ist nach Angaben des Ministeriums das erste Mal in der Geschichte von Rheinland-Pfalz, dass eine amtierende Ministerin in den Mutterschutz gegangen ist.