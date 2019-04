später lesen Familiennachzug minderjähriger Flüchtlinge erleichtern Teilen

Twittern

Teilen



Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) will den Familiennachzug von Eltern und Geschwistern unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erleichtern und so humanitäre Härten vermeiden. Die rheinland-pfälzische Ampel-Landesregierung hat am Freitag im Bundesrat eine entsprechende Gesetzesinitiative zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes eingebracht. dpa