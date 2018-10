später lesen Familienstreit: Vater und Tochter lebensgefährlich verletzt FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ein 63 Jahre alter Mann und seine 35 Jahre alte Tochter sind mutmaßlich bei einem Familienstreit durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war am Sonntag im Flur eines Mehrfamilienhauses in Trier mit schweren Schnittverletzungen am Hals gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. dpa