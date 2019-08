Familienvater stirbt bei Autounfall mit fünf Verletzten

Montabaur Ein 50-jähriger Familienvater ist am Samstag bei einem Autounfall in Rheinland-Pfalz im Beisein seiner Kinder ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er am Abend mit seiner Frau und den Kindern eine Landstraße nahe Montabaur.

