Fußball Fankritik an Preispolitik beim DFB-Pokalfinale

Beiden Vereinen stand jeweils ein Kontingent von 23 700 Tickets zur Verfügung. In der günstigsten von vier Kategorien kostete eine Eintrittskarte für das Endspiel 45 Euro, in der teuersten 170 Euro. Insgesamt waren am Samstagabend gut 74 000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet worden.