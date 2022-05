Das Wetter in Rheinland-Pfalz : Diese Woche fast 30 Grad — Europäischer Wetterdienst warnt vor Hitzesommer 2022

Foto: dpa/Sven Hoppe

Wiesbaden Die zweite Maiwoche hat gerade erst begonnen, doch die kommenden Temperaturen erinnern eher an die Monate Juli oder August. Das Thermometer soll diese Woche an der 30-Grad-Marke kratzen. Auch mit Staubstürmen ist vereinzelt zu rechnen.

Langsam kommt der Sommer richtig in Fahrt. So soll es laut dem Meteorologen Dominik Jung bis Mittwoch dieser Woche immer wärmer werden. Der Experte rechnet dabei im Westen und Südwesten des Landes mit Temperaturen knapp unter 30 Grad. Ab Donnerstag soll es dann etwas kühler werden, mit Regen ist aber nur in geringen Mengen zu rechnen.

Staubsturmgefahr in Nord- und Ostdeutschland

Die Trockenheit setzt insbesondere dem Norden Deutschlands zu. Seit fast vier Wochen gab es dort schon keinen Regen mehr. aufgrund von viel Wind mit einzelnen Sturmböen am Donnerstag und Freitag kann es daher im Norden und Osten zu Sichtbehinderungen durch Staubstürme kommen. Autofahrer, die dort unterwegs sind, sollten diese Woche also besonders vorsichtig sein.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Waldbränden

Die Hitze in Kombination mit Trockenheit bringt auch eine weitere Gefahr mit sich. Für den kommenden Mittwoch rufen die Experten vom deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe für Brandenburg und Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt aus. In weiten Teilen von Rheinland Pfalz, unter anderem Trier, bewertet der DWD die Waldbrandgefahr mit einer drei von fünf ebenfalls als kritisch. Vom Grillen im und am Wald wird also dringend abgeraten.

Wird der Sommer 2022 ein Hitzesommer?

Unterdessen warnt der europäische Wetterdienst ECMWF vor einem Hitzesommer 2022. Die Experten rechnen mit trockenem Wetter im Juni, Juli und August. „Damit dürften wir an die sehr warmen und extrem trockenen Sommer aus dem Jahr 2018 und 2019 rankommen, diese vielleicht sogar noch überbieten“, warnt der Wetterexperte Dominik Jung. Die Sommer 2018 und 2019 haben Deutschland und dem Wasserhaushalt ordentlich zugesetzt. Laut dem Dürremonitor des Zentrums für Umweltforschung in Helmholtz kann es auch in einigen Landesteilen von Rheinland-Pfalz außergewöhnlich trocken werden.

So geht es in den kommenden Tagen weiter: