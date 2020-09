Fast 35 Grad: Hochsommer-Wetter Mitte September in Trier

Die Sonne im wolkenlosen Himmel. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Bei hochsommerlichen Temperaturen im September ist es am Dienstag in Trier bundesweit am wärmsten gewesen. 34,8 Grad registrierte der Deutsche Wetterdienst an der Wetterstation Trier-Petrisberg. In Trier-Zewen seien immerhin 34,3 Grad gemessen worden, sagte ein DWD-Meteorologe am Abend.

